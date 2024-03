Selección de Francia confirma la baja de Antoine Griezmann

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los aficionados de la Selección Francesa. Antoine Griezmann, uno de los puntales del equipo, no estará disponible para los próximos compromisos internacionales debido a unas molestias en su tobillo. El delantero del Atlético de Madrid se ha resentido durante los últimos encuentros y, tras ser sometido a pruebas médicas en la concentración de Clairefontaine, se ha decidido que lo mejor es que abandone el grupo para recuperarse adecuadamente.

La baja de Griezmann supone un revés para Didier Deschamps y su equipo técnico, quienes confiaban en contar con el talento y la experiencia del delantero en los amistosos contra Alemania y Chile. El jugador, que ya acumula 84 internacionalidades consecutivas con ‘les bleus’, se ha visto obligado a interrumpir esta racha debido a las molestias físicas que le aquejan.

🚨🇫🇷 Official: Antoine Griezmann is out for France’s two friendly matches.

It means the end to his incredible run of playing at least a minute in the last 84 games of the French national team. pic.twitter.com/c8GdyXDiV2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2024