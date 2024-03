Zacapa tiene en su poder el destino del último descendido

Deportivo Zacapa tiene en su poder el destino que tomará el descenso del futbol mayor guatemalteco. Coatepeque F. C., pese a que no se concretó matemáticamente su descenso este fin de semana, será uno de los descendidos a la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados. Su alegría en la Liga Guate Banrural solo le tardó una temporada.

Zacapa no jugó, y tiene un partido reprogramado ante Comunicaciones, por lo que es vital para el conjunto oriental sumar de a tres en ese compromiso, el cual se jugará el 3 de abril en su estadio, el David Alfonso Ordoñez. Si los “Gallos” zacapanecos cumplen este objetivo, el infierno de descenso asechará a Xinabajul y Xelajú Mario Camposeco.

Xinabajul cayó ante Deportivo Mixco el sábado con goles de Jean Márquez y Roque Caballero, y eso supuso que en el tema del acumulado se quedara con 30 puntos, tres puntos más de los que tiene Deportivo Zacapa (27 enteros), pero un duelo menos para los de oriente.

Por su parte, Xelajú M. C. no sumó de a tres, solamente obtuvo un punto tras su empate 1-1 el domingo ante Deportivo Guastatoya. Jonatan Morán adelantó a los de Amarini Villatoro y William Fajardo igualó las acciones para los de Roberto Montoya. El “Súper Chivo” tiene 32 enteros y le saca 5 unidades a Zacapa, pero con la salvedad de que puede reducirse la ventaja a dos puntos.

Zacapa-Xelajú

En la fase intergrupos, el Deportivo Zacapa y Xelajú M. C. deberán enfrentarse, y lo harán en la fecha 13 (28 de marzo) en el estadio zacapaneco. Eso supone un mayor peligro para los de Quetzaltenango ya que podrían quedar en zona del descenso.

Previo a ese compromiso importante, vital y trascendente, Zacapa visita a Cobán Imperial este sábado 23 de marzo a las 15:00 horas, y Xelajú no jugará debido a que su duelo del sábado 23 ante Achuapa se reprogramó y se desarrollará el 10 de abril a las 19:00 horas en el estadio Mario Camposeco.

Tabla acumulada

Xelajú con 32 puntos Xinabajul con 30 puntos Zacapa con 27 puntos Coatepeque con 15 puntos