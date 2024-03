Calendario de partidos para la fecha FIFA de marzo

El mes de marzo del año 2024 llega con una intensa agenda futbolística, marcada por la primera fecha FIFA del año. Este periodo ofrece una variedad de encuentros que van desde amistosos hasta partidos cruciales de clasificación para importantes torneos internacionales. Entre el 20 y el 27 de marzo, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de una amplia gama de emociones en los diferentes estadios alrededor del mundo.

La Eurocopa de Alemania 2024 está cada vez más cerca y varias selecciones europeas continúan su lucha por asegurar un lugar en el torneo. Destacan encuentros de Polonia, Gales y Bosnia y Herzegovina, equipos que buscan asegurar su presencia en el prestigioso campeonato. Por otro lado, la Liga de Naciones de la UEFA también tiene su espacio en esta fecha FIFA, con partidos que definirán el destino de diversas selecciones en la competición.

🗓️ Play-off semi-finals: Thursday 21 March

🗓️ Play-off finals: Tuesday 26 March

Who will claim the 3 remaining spots at #EURO2024?! pic.twitter.com/2I4aeq7YJW

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 18, 2024