¿Es ella? Kate Middleton reaparece en video pero levanta más sospechas

Millones de usuarios en redes sociales se encuentran preocupados por el estado de salud de Kate Middleton y ahora viralizan un video compartido por TMZ y The Sun en el que se mira, supuestamente, a la princesa de Gales junto al príncipe Guillermo dos meses después de su operación abdominal.

La escasa información que se ha dado sobre la princesa de Gales tras su operación abdominal del pasado 17 de enero y todo el revuelo que provocó su primera imagen oficial que, en realidad, estaba manipulada, no han ayudado a que la sociedad británica y sus millones de seguidores sepan cómo se encuentra.

El lunes 18 de marzo se esperaba un comunicado oficial de la Casa Real británica para aclarar como está ella. Sin embargo, no se compartió nada al respecto.

Lo que salió a la luz fue un breve vídeo que publicó TMZ y The Sun en el que se podía ver a Kate Middleton acompañada de su esposo, el príncipe Guillermo.

En él, la princesa de Gales sale de su “tienda favorita” portando una bolsa y con su esposo al lado. Kate Middleton parece que tiene una actitud “feliz, relajada y saludable”.

Pero el vídeo ni es oficial ni tiene una gran calidad, ya que la cámara está algo lejos de los protagonistas.

Pero lo que, en teoría, debería calmar las aguas sobre lo que le ocurre a la princesa de Gales ha tenido el efecto contrario. Algunos expertos no dan mucha credibilidad al video y en las redes dan rienda suelta a distintas hipótesis.

“Este video no es actual, se miran adornos navideños en un local”, “Y esos adornos navideños, no puede ser que en marzo aún estén”, “Súper falso”, “Ella no toma la bolsa con esa mano es diestra”, “Yo pienso que algo malo le pasó a ella”, “Este video es de antes o es una doble”, “No parece ella”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

¿Kate Middleton es zurda?

¿Dónde se ha dejado el ángulo de la mandíbula?

¿Cuándo quitan la decoración de Navidad en Inglaterra?

