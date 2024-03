¿Cuánto ha gastado Esme La Chapina y qué cirugías se ha hecho?

Esme La Chapina se ha convertido en unas de las celebridades guatemaltecas más polémicas de los últimos años, cada aparición pública o en sus redes sociales siempre da de qué hablar.

En julio del año pasado, la influencer guatemalteca sorprendió a sus seguidores con una noticia. Y es que la joven confirmó por medio de las redes sociales que se había sometido a varios retoques estéticos.

Según las fotografías y videos que ha compartido, aumentó los senos, se hizo una liposucción y levantamiento de glúteos; ahora luce una cintura mucho más definida. Todo su proceso ha sido documentado en todas las redes sociales, en donde ha mostrado su evolución.

Tras sus múltiples cirugías, ella decidió revelar la exorbitante cantidad que gastó en las intervenciones que se realizó. Según mencionó, sus gastos ascendieron a más de Q100 mil, número que asombró a más de alguno.

“Entre la operación, el alquiler de un apartamento y un enfermero, más o menos es eso lo que me gasté”, confesó la guatemalteca.

Mientras algunos aprovecharon por felicitarla y hacer sus sueños realidad, otros la criticaron fuertemente. Y es que, según dijo, las intervenciones se las realizó con el objetivo de ofrecerle mejor contenido a sus fanáticos de OnlyFans.

Decisión de la influencer

Meses después de las cirugías, Esme La Chapina confesó que tuvo que retirarse los implante mamarios pues tuvo que regresar en varias ocasiones al hospital ya que su recuperación aún no era al 100%.

Fue durante un live que hizo en sus redes sociales donde reveló que los implantes no se adaptaron a su cuerpo. “Mañana me retiran los implantes, entro a cirugía a las 5 de la mañana”, enfatizó la joven por medio de sus historias.

Asimismo, la guatemalteca detalló: “No me siento triste, ya lloré porque gasté dinero, pero mi cuerpo no las aceptó, no reaccionó como esperábamos”.