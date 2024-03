Exdiputado Villate renuncia a asesoría en la CAME

El exdiputado Roberto Villate confirmó este jueves 21 de marzo que presentó su renuncia como asesor ante la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), una instancia encargada de conocer y darle seguimiento a las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

El exparlamentario, que integró el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), explicó que su decisión se dio con el objetivo de evitar un posible conflicto de intereses, tomando en cuenta las opiniones que han surgido en redes sociales, relacionadas a empresas que proporcionaron los programas informáticos utilizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso electoral 2023.

La CAME ha llevado a cabo una serie de reuniones en las últimas semanas para analizar las propuestas presentadas por las organizaciones políticas, sociales y académicas. Tras conocer los distintos planteamientos, se encargará de recopilarlos y darles la continuidad respectiva.

Será a partir de este viernes cuando se iniciará con la redacción por parte de asesores de la comisión respecto al documento que será analizado por Magistrados del TSE para que en 15 días se haga el traslado de la propuesta de reforma al Congreso de la República.

Roberto Villate fue señalado en 2017 del delito de fiscalización electoral de fondos, en su calidad de secretario general del partido Líder. De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público (MP), esa organización política no reportó ante el TSE al menos Q21 millones utilizados para campaña electoral.

Cuando Villate todavía ocupaba el cargo de diputado al Congreso, la fiscalía presentó una solicitud de antejuicio en su contra. La misma fue conocida y resuelta por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019.

Los magistrados consideraron que debía retirársele la inmunidad para poder ser investigado, así que se pudo profundizar en el caso que lo vincula.

En enero de 2020, el Juzgado Sexto Penal dictó la falta de mérito con relación a los hechos que le imputaba la fiscalía. Y un año después, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió que se debía repetir la audiencia de primera declaración en su contra.

Ante los señalamientos, el exparlamentario aseguró en su momento que estaría dispuesto a responder ante la justicia si se llegara a comprobar alguna irregularidad.

“Me quedé a cargo del partido hasta que fue cancelado, me quedé respondiendo ante el TSE. He dado la cara… no estoy prófugo”, señaló en una ocasión en la torre de tribunales.