“Vergonzoso” y “nefasto”, la CBF se pronuncia sobre los casos de Alves y Robinho

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, ha emitido un pronunciamiento contundente respecto a los casos de violación en los que se han visto involucrados los exjugadores de la selección brasileña, Robinho y Dani Alves. En una declaración emitida este viernes, Rodrigues calificó estos eventos como “uno de los capítulos más nefastos del fútbol brasileño”, expresando su apoyo a las víctimas y condenando enérgicamente la conducta de los jugadores.

“Es vergonzoso que un jugador se sienta cómodo cometiendo este tipo de perversidades, creyendo que lo que logró a través del deporte lo protegerá de alguna manera de cualquier castigo”, señaló Rodrigues en la nota emitida por la CBF. Esta declaración se produce mientras el presidente se encuentra en Londres para asistir al amistoso programado con la selección de Inglaterra.

Las palabras de Rodrigues suceden a la denuncia previa realizada por la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, quien también ocupaba el rol de jefa de la comitiva de la CBF durante este parón de selecciones. Pereira había condenado la falta de pronunciamiento por parte de figuras relevantes del mundo del fútbol respecto a las condenas por violación de Robinho y Dani Alves.

El presidente de la CBF enfatizó la importancia de que las valientes acciones de las víctimas inspiren a otras mujeres a no callarse frente a situaciones similares. En cuanto a los casos en sí, Robinho fue condenado a nueve años de prisión por participar en una violación grupal a una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013, mientras que Alves enfrenta una condena de cuatro años y medio por agresión sexual en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

A pesar de la gravedad de los crímenes y las sentencias emitidas, los clubes brasileños por los que pasaron los jugadores y otras figuras relevantes del fútbol brasileño no se habían pronunciado hasta ahora sobre estos casos. La declaración de Pereira marcó el inicio de una presión social creciente para que se abordara este tema.

Ante esta presión, Rodrigues señaló que las condenas a Robinho y Alves marcan el fin de un capítulo oscuro en la historia del fútbol brasileño. Asimismo, expresó la solidaridad de la CBF con las víctimas de estos crímenes y reconoció la necesidad de combatir el machismo que impera en el fútbol, instando a los hombres a tomar una postura activa contra la violencia sexual y cualquier forma de violencia.

Finalmente, Rodrigues subrayó que la camiseta de la selección brasileña es más que un simple uniforme, y que quienes la visten tienen la responsabilidad de defender los valores y sentimientos del país. Este pronunciamiento del presidente de la CBF representa un paso importante hacia la concienciación y la responsabilidad en el ámbito del fútbol brasileño, aunque queda mucho por hacer para abordar de manera efectiva el problema de la violencia sexual en el deporte.

