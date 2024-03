Las lágrimas de Vinícius en la previa del España vs. Brasil

El emotivo momento protagonizado por Vinícius Junior en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre España y Brasil en el estadio Santiago Bernabéu ha conmovido a la comunidad futbolística y ha puesto de manifiesto una vez más la lucha contra el racismo en el mundo del deporte.

El joven jugador brasileño, visiblemente afectado, rompió en llanto al ser cuestionado sobre las experiencias de racismo que ha enfrentado en algunos campos de fútbol en España. Con palabras entrecortadas, Vinícius expresó su desánimo ante esta situación, confesando que cada vez siente menos ganas de jugar debido a este flagelo.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.

“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024