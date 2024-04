Capturan a famosa influencer por golpear a su novio en plena transmisión en vivo

La influencer Elisa Jordana se volvió viral en las redes sociales después de una transmisión en vivo en la que se la ve golpeando a su novio mientras conduce, confrontándolo por una supuesta infidelidad. Esto desencadenó una violenta respuesta por parte del hombre, quien la jala del cabello hasta detener el automóvil. La también escritora fue detenida horas después y describió el incidente como “el segundo peor día de su vida”.

Elisa Ann Schwartz, su nombre real, es conocida por su participación como escritora en “The Howard Stern Show” y por las entrevistas que realiza a otros artistas en su canal de YouTube. En esta ocasión, quedó registrada la intensa pelea que tuvo con su novio, identificado como Zscorro, luego de descubrir su infidelidad.

La transmisión duró dos horas y comenzó en un centro comercial, donde Jordana le quitó algunas pertenencias a su novio. Este último recurrió a la policía para que ella las devolviera. Minutos antes de finalizar el video, la influencer llamó a la mujer con quien supuestamente la engañaba y la amenazó con difundir sus videos íntimos, ante lo cual él pidió disculpas y recibió un golpe en el rostro por parte de Jordana.

Durante la transmisión, Jordana golpeó en más de una ocasión a su pareja mientras le pedía que se callara. Sin embargo, él la jaló del cabello hasta que detuvo el automóvil. Entonces, la creadora de contenido bajó del vehículo gritando en busca de ayuda y se subió a una camioneta que se detuvo. Mientras tanto, su novio regresó al automóvil y puso fin a la transmisión.

Elisa Jordana, de 35 años de edad, fue detenida horas después por la Oficina del Sheriff de Palm Beach, Florida, y acusada del delito grave de agresión. En videos que compartió previamente, la influencer había revelado que su relación tenía problemas.

