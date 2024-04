Irán lanza un ataque con drones en contra de Israel

El Ejército israelí confirmó este sábado el lanzamiento de “decenas de drones” desde Irán rumbo a Israel, pero advirtió que tardarán “varias horas” en llegar al país y que la Fuerza Aérea de Israel los está rastreando a fin de interceptarlos.

“Si hay algún ataque adicional que requiera una advertencia por separado” el Ejército informará al público, dijo el portavoz castrense en una conferencia de prensa, Daniel Hagari. El contralmirante también avisó de “interrupciones en el GPS” mientras el Ejército trabaja para interceptar los drones.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.

The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN

— Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024