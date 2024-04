Kate Middleton y el príncipe Guillermo publican nuevo comunicado

Kate Middleton y el príncipe Guillermo lanzaron un comunicado mediante su cuenta de Instagram princeandprincessofwales, para lamentar el terrible asesinato de seis personas en Sidney, Australia, luego de que un hombre las atacara con un arma blanca en un centro comercial.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 13, 2024