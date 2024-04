Fuerte choque de helicópteros en Japón deja un muerto y siete desaparecidos

Dos helicópteros de la marina japonesa con ocho tripulantes a bordo se estrellaron mientras realizaban un vuelo de entrenamiento sobre el océano Pacífico, al sur de Tokio, después de posiblemente chocar uno contra otro, dijo el domingo el ministro de defensa japonés.

Un tripulante que había sido rescatado fue declarado muerto más tarde, mientras que los rescatistas buscaban a otros siete efectivos que seguían desaparecidos.

Los dos helicópteros SH-60K de la Fuerza Marítima de Autodefensa, con cuatro tripulantes cada uno, perdieron contacto el sábado cerca de la isla Torishima, a unos 600 kilómetros (370 millas) al sur de Tokio, dijo el ministro de defensa Minoru Kihara en declaraciones a la prensa.

The U.S. Government has offered assistance in the search and rescue of the two Japan Maritime Self Defense Forces helicopters that crashed near Torishima earlier this morning. We will stand together, side by side, with our friend and ally, Japan. My thoughts are with the crew…

— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) April 21, 2024