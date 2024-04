Rusia asegura que Ucrania perderá la guerra

Rusia aseguró hoy que Ucrania perderá la guerra pese al nuevo paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares aprobado el sábado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.).

Rusia advirtió a Estados Unidos, que aprobó el sábado un nuevo paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares para Ucrania, que su actual apoyo a Kiev terminará en un “fiasco” tan sonado como en las guerras de Vietnam y Afganistán.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró anoche que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos haya aprobado “un nuevo e importante” paquete de ayuda a Ucrania y aseguró que esto contribuirá a “hacernos más seguros a todos, tanto en Europa como en América del Norte”.

I welcome the overwhelming positive vote by the US House of Representatives.

Ukraine deserves all the support it can get against Russia.

Now, we are asking the US Senate to vote as quickly as possible as lives are at stake.

Transatlantic allies are united in support for…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2024