Presidente de Irán sufre accidente en helicóptero

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sufrió un accidente este domingo luego de que se reportó que el helicóptero donde viajaba se estrelló, por lo que equipos de rescate implementaron un operativo de búsqueda para localizar al mandatario.

La televisora estatal de Irán informó sobre el incidente de la aeronave donde viajaba además el grupo de escoltas del presidente Raisi. El incidente fue reportado que ocurrió en el este de Azerbaiyán.

De acuerdo con la agencia de noticias de Irán, Tasnim, “algunos de los acompañantes del presidente en este helicóptero pudieron comunicarse con el Cuartel General Central, lo que hace albergar esperanzas de que el incidente haya podido terminar sin víctimas”, señaló.

Al respecto, Ministro del Interior, Ahmad Vahidi, confirmó el accidente e indicó que aún no se han podido comunicar con la comitiva. “Hoy tuvimos la inauguración de la presa de Qiz Qalasi con la presencia del Presidente de Azerbaiyán, y después, el Presidente y su comitiva regresaban con varios helicópteros, uno de los cuales tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido al mal tiempo y a las condiciones de la zona”.

JUST IN: 🇮🇷 Iran has not yet located President Ebrahim Raisi’s helicopter following reports of a crash.

Rescue teams and drones have been deployed. Iranian Foreign Minister Amir Abdollahian is also reported to be on the helicopter with the President.

