Dan seguimiento al caso de la supuesta red de trata en Comunicaciones

Las autoridades continúan dándole seguimiento al tema de la supuesta red de trata de personas que operaba en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) durante administraciones anteriores. Esto luego de que recientemente surgió información al respecto, situación por la que se busca profundizar en las averiguaciones.

De acuerdo con la extitular de esa cartera, Jazmín de la Vega; y el comisionado anticorrupción, Santiago Palomo, se utilizaban fondos públicos para pagarle a un grupo de personas que prestaban ciertos servicios. Estaban contratadas en dependencias del Micivi bajo el renglón 029 y, al inicio de la gestión de la exministra, no pudieron explicarse sus funciones.

Se habló incluso de la existencia de un “catálogo” y que serían al menos 35 personas las mujeres que estarían involucradas. Algunas de ellas incluso podrían ser extranjeras, pero no se ha confirmado tales extremos.

Ante la posibilidad de que algunas de ellas no fueran guatemaltecas, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) aseguró que cada ministerio es responsable del contrato del personal en el renglón 029 (temporal). Añadió que esa entidad solo revisa expedientes de personal para contratar en plazas fijas.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social expuso que solo regula el trámite de contratación de personas extranjeras para el sector privado.

La exministra De la Vega se refirió este jueves 23 de mayo durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a su salida de la cartera e indicó que le faltaron denuncias por presentar, entre estas, la relacionada con la supuesta red de trata.

“Si supiera cuántas denuncias más me faltó presentar, tiempo falta, pero no me podía estar. Tenía muchas observaciones en ese sentido, que por qué denunciando y no estaba trabajando, por eso desaceleré un poco las denuncias”, dijo.