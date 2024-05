Sebastián Bini anuncia pocos cambios en el campeón

El técnico argentino, Sebastián Bini, recientemente consagrado campeón del Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural con Municipal, visitó este día los estudios de Emisoras Unidas de Guatemala junto a Pedro Arriaza, director de mercadeo, de la institución edil, para charlar sobre lo que dejó la temporada 2023-2024.

Sebastián Bini se enfocó en agradecer a los aficionados de Municipal el apoyo que le dieron a él y al equipo durante la fase regular, pero recordó también a aquellos hinchas que llegan al estadio solo a silbar. Asimismo, habló de los cambios que podría tener su plantilla para la temporada 2024-2025, donde destacó que serían muy pocos. Asimismo, conversó sobre la participación de la Copa Centroamericana 2024, y también fue consultado sobre el papel que jugó en el campeonato el portero argentino Alejandro Medina.

Sobre los refuerzos para el Apertura 2024, Sebastián Bini, dijo: “De momento, poquito. En este último torneo hemos mejorado mucho nuestro plantel. Habrá muy pocas bajas y altas en el equipo. Sinceramente muy pocos cambios habrá”. Sobre los legionarios, explicó: “La idea es seguir igual”.

#SúperDeportivo | Sebastián Bini al referirse a sus jugadores extranjeros: “La idea es seguir igual”. Siga la entrevista en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/hTv9wHNyQo pic.twitter.com/b4LMAR7zjN — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 23, 2024

Alejandro Mediana

Sebastián Bini también fue cuestionado sobre el desempeño del portero Alejandro Medina, quien en las primeras jornadas tuvo complicaciones, que incluso sirvió para que los aficionados empezaran a criticarle fuertemente a través de las redes sociales: “Nunca hubo dudas (tras primeros partidos). Necesitaba un tiempo de adaptación. Él nunca había salido del país, era todo nuevo para él y le iba a costar la adaptación. Es un gran portero con jerarquía. Sabíamos que en los juegos más importantes íbamos a contar con él y así fue”.

Además, Sebastián Bini lo tiene claro: “Alejandro Medina es un extraordinario portero y hará crecer a Kenderson Navarro”. El técnico escarlata aseguró que, en unos cuatro años, el guatemalteco será un de los mejores porteros del medio.

#SúperDeportivo | Sebastián Bini: “Alejandro Medina es un extraordinario portero y hará crecer a Kenderson Navarro”. Siga la entrevista en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/hTv9wHN10Q pic.twitter.com/JomI1lm2cX — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 23, 2024

El clásico

Para que Municipal fuese campeón, Sebastián Bini tuvo una serie de partidos complicados, pero uno de ellos fue el motor que el impulsó ser el favorito para ganar el certamen chapín: El clásico ante Comunicaciones.

“El partido más importante, después de la final, es el clásico. Era el partido que definía quién jugaría la final, claro, fue el partido más importante”, reconoció Sebastián Bini en la entrevista realizada en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas.

Otro de los detalles que sufrió Municipal para alcanzar la copa, fue el jugar en la fase final, todos los partidos de ida en canchas sintéticas, cuando él prefiere las gramillas naturales.

“No me gustan porque no se puede dar el espectáculo que uno quiere. Ni Real Madrid ni Manchester juegan en gramillas sintéticas. La incomodidad de la sintética siempre es una adversidad”, aseveró el estratega sudamericano. En ese sentido, recuerda que la fase final Municipal jugó los juegos de ida en canchas sintéticas: Deportivo Malacateco, Comunicaciones y Mixco (la cual ya está muy desgastada).

#SúperDeportivo | Sebastián Bini sobre definición del clásico: “El partido más importante, después de la final, es el clásico. Era el partido que definía quién jugaría la final, claro, fue el partido más importante”. Siga la entrevista en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉… pic.twitter.com/uR3UKmEnL7 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 23, 2024

Participación internacional

Municipal al ser campeón del Clausura 2024 se aseguró un boleto a la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024, y se le preguntó a Bini ¿cuáles son las opciones de Municipal?: “Uno aspira a pelearle a los grandes de Centroamérica. Lo que viví como jugador me encantaría vivirlo como técnico (hace referencia al título logrado como jugador de 2001). El plantel está fuerte y armado para tener aspiraciones”.

Apoyo de la afición

Para Sebastián Bini, el apoyo de la afición es importante. “Uno va aprendiendo de los golpes, y de seguro hoy no soy el mismo que hace cinco años. A uno no le gusta que sus amigos o familia (aficionados) le estén insultando cada rato. Es parte del juego y vengo de un país muy futbolero. Yo he querido inculcar que la gente tiene que ir al estadio a apoyar: Al minuto 5 tienen que apoyar, al minuto 85 deben de apoyar”, señaló el campeón.

#SúperDeportivo | Pedro Arriaza sobre ¿qué es un hincha de Municipal?: “Hay dos palabras que definen al aficionado: Pura pasión. Es otro rollo. Es la mejor afición de todo el mundo”. Sebastián Bini: “No tiene nada que envidiarle a la hincha de otra latitud. Tiene una locura y… pic.twitter.com/tRnSUpW4lH — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 23, 2024

Asimismo, destacó a los buenos aficionados de Municipal: “Desde las gradas, creo que los buenos aficionados fueron más, y los buenos hinchas hicieron que se escondieran los silbidos y abucheos. Nuestra hinchada es muy importante para nosotros, si van a chiflar, hacen daño al propio equipo”.

Por último, dijo: “Para la gente roja, agradecimiento total por este semestre de ensueño, fue maravilloso. Nosotros pudimos darles la copa y ellos el respaldo”.