La reina de belleza que es acusada de narcotráfico y lavado de dinero

Autoridades estadounidenses acusan a la reina de belleza Glenis Zapata, de 34 años de edad, por presuntamente utilizar su trabajo como asistente de vuelo para ayudar a un peligroso cártel a contrabandear narcóticos. La mujer, quien fue nombrada Miss Indiana Latina 2011, ahora es buscada por la policía de Chicago, Estados Unidos (EE. UU.).

El Departamento de Justicia de los EE. UU. en Illinois formuló una acusación en su contra por presuntamente contrabandear las ganancias en efectivo de un grupo delictivo, por lo que fue detenida. Aparentemente, Zapata habría utilizado su posición como asistente de vuelo en una aerolínea comercial para facilitar el transporte de drogas y llevar a cabo operaciones de lavado de dinero en beneficio de un cártel mexicano.

De acuerdo con los investigadores, la exreina de belleza ayudó a los narcotraficantes a transportar más de 310 mil dólares (más de cinco millones de pesos) entre agosto de 2019 y septiembre del mismo año. En la acusación, los agentes de investigación afirmaron que ese dinero era producto de actividades ilícitas.

Las autoridades también están buscando a la hermana de Zapata, quien presuntamente colaboró con Glenis en sus actividades ilegales. Además de ambas mujeres, las autoridades están buscando a Georgina Bañuelos, de 39 años, quien también está implicada en el lavado de dinero. Según la Fiscalía, la hermana de Zapata, Ilenis, trabajaba en un banco donde intercambiaban los billetes de baja denominación, provenientes del narcotráfico, por otros de mayor valor.

