Las lágrimas de Toni Kroos tras su último partido en el Santiago Bernabéu

Este sábado, el estadio Santiago Bernabéu fue testigo de un momento cargado de emociones al despedir a uno de los jugadores más emblemáticos del Real Madrid en la última década: Toni Kroos. En su último partido en casa, enfrentándose al Real Betis, Kroos recibió una despedida inolvidable por parte de la afición madridista, un acto que él mismo calificó como un momento que no olvidará jamás.

Tras el encuentro, Toni Kroos expresó su gratitud en una entrevista con Real Madrid TV. “No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables”, afirmó el centrocampista alemán.

Las lágrimas de Toni Kroos finalizado el partido

Kroos, que se ha destacado por su capacidad para mantener la calma en los momentos cruciales, no pudo evitar emocionarse durante su vuelta de honor. “Las sensaciones eran diferentes hoy porque sabía que era mi último partido en el Bernabéu, quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho cada minuto. Como siempre. Juegas cada dos semanas aquí, pero es tan especial que lo voy a notar los próximos años cuando no lo tenga”, añadió, resaltando la singularidad del estadio y la conexión con la afición.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Kroos, al ser sustituido, vio a sus hijos llorar en las gradas. “He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños llorar y me ha matado”, confesó. Esta escena conmovió no solo al jugador, sino también a los miles de aficionados presentes, quienes compartieron su emoción y le brindaron una ovación de pie.

La relación de Kroos con sus compañeros de equipo también fue un punto destacado en sus declaraciones. “Mis compañeros son un equipo especial, un buen grupo que siempre me ha dado el respeto que merecía y no son solo buenos jugadores, son buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en el equipo”, aseguró.

Mirando hacia adelante, Toni Kroos hizo un llamado a centrar toda la atención en el próximo objetivo del equipo: la final de la Liga de Campeones del 1 de junio. “Quería hacerlo oficial antes de este partido para que desde mañana se olvide este tema, la mejor manera de irme es ganando el título”, expresó con determinación.

Kroos, quien ha sido fundamental en los éxitos recientes del club, incluyendo múltiples títulos de La Liga y de la Champions League, deja un legado imborrable en el Santiago Bernabéu. Su precisión, visión de juego y capacidad para manejar la presión han sido características distintivas que los aficionados madridistas siempre recordarán con cariño.