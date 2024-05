Ana Lucía Martínez consigue el título del futbol mexicano

Los números eran favorables para las “Rayadas” de Monterrey en la final de vuelta de la Liga MX Femenil, pero las “Águilas” del América llegaban motivadas por su triunfo en la ida (1-0, Kiana Palacios) y este lunes 27 de mayo de 2024 se culminó la hazaña para las locales y se quedaron con el trofeo del Clausura 2024. De esta forma termina también la primera gran experiencia de la guatemalteca Ana Lucía Martínez en el futbol del norte, con un soberbio resultado: Campeona del futbol femenil en México.

La final del futbol femenil llegó este lunes a su último partido, el cual se desarrolló en un ambiente de fiesta en el estadio BBVA de Nuevo León, México, la casa de las “Rayadas”. El fortín del equipo de la chapina ya había recibido siete juegos ante su rival de turno, con un saldo de seis triunfos para Monterrey y un empate, por lo que la imbatibilidad hacía pensar que las “Rayadas” podrían ganar el título. Sumado a que las últimas tres visitas del cuadro de Coapa habían terminado en derrota para el equipo de la ciudad de México. Los números se mantuvieron y América sumó otra derrota en el “Gigante de Acero”.

🚨 #LegionariasGT🇬🇹 | ¡ANA LUCÍA MARTÍNEZ CAMPEONA EN MÉXICO! Monterrey 2-1 (2-2) América: Jermaine Seoposenwe (25) y Rebeca Bernal (90+10) / Sarah Luebbert (9). Las “Rayadas” logran su tercera estrella en el futbol mexicano femenil 🌟🌟🌟 tras ganar la serie de penaltis 4-3.… pic.twitter.com/JVyLXdnhGb — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 28, 2024

Así se definió al campeón

El Monterrey comenzó el encuentro con intensidad, presionando alto y buscando el empate global. Pero a los 9 minutos de iniciado el partido se les complicó, ya que las “Águilas” abrieron el marcador a través de Sarah Luebbert, quien realizó una jugada individual y sacó un disparo cruzado que se le escapó a la portera Pamela Tajonar para el 0-1 y el 0-2 en lo global.

Pero cuando se jugaba el 25 de la parte inicial, Jermaine Seoposenwe recibió la asistencia de Christina Burkenroad y de media vuelta definió por entre las piernas de Itzel Velasco para el 1-1 del partido y el 1-2 en lo global, por lo que la esperanza del título volvía a renacer. A esta altura, las regiomontanas estaban a un gol para empatar el global y dos para lograr el campeonato.

Analú en la final

Para el segundo tiempo, la entrenadora costarricense, Amelia Valverde, le dio ingreso a la chapina Ana Lucía Martínez, y de esta forma la connacional cumplió su sueño de estar jugando en el partido de vuelta de la gran final del futbol azteca.

Serían 45 minutos para que Analú demostrara su calidad y el peligro que representa para sus rivales. Y sí, en un encuentro tan cerrado, donde no hay margen de error, los espacios se ven reducidos y las posibilidades de gol no son constantes. La chapina tuvo el empate de la serie global, pero su remate se fue desviado de la portería de las “Águilas”.

Una mala salida del América permitió a las “Rayadas” armar un contragolpe por la banda derecha, y tras un centro combinado por el fallo de la portera visitante, Itzel Velasco, el esférico llegó al segundo palo donde estaba Ana Lucía Martínez, pero la guatemalteca sacó un remate con pie izquierdo el cual se perdió en el fondo del estadio.

El título

En la última jugada del partido, y con todo el Monterrey metido en el área visitante, incluido el apoyo chapín, una mano de la francesa Aurélie Kaci terminó con la revisión del VAR y con ello penalti para las locales. La capitana Rebeca Bernal tuvo su gran momento al minuto 90+10 y con un buen remate colocado marcó el 2-1 desde los 11 metros y con ellos logró igualar la serie 2-2, por lo que envío la definición del título a penaltis.

En la tanda de penaltis, Ana Lucía falló su oportunidad, pero su equipo logró ganar la tanda 4-3 y se consagraron por tercera vez como campeonas del futbol mexicano femenil.

¡Gooool de @Rayadas! ¡Rebeca Bernal convierte el penal y se empata el marcador global de la final!

📺 Canal 9

📲 Zona TUDN en @VIX 🇲🇽 https://t.co/i34jXuRlKe

🇺🇸 https://t.co/s3TI4EIZ4H#EllasEnVIX pic.twitter.com/MK3BungSwJ — Zona TUDN (@Zona_TUDN) May 28, 2024

Alineaciones

Rayadas : Pamela Tajonar, Alejandra Lua, Merel Van Dongen, Valeria del Campo, Karol Bernal, Rebeca Bernal, Diana García, Nicole Pérez, Myra Delgadillo, Jermaine Seoposenwe y Christina Burkenroad. DT Amelia Valverde.

Pamela Tajonar, Alejandra Lua, Merel Van Dongen, Valeria del Campo, Karol Bernal, Rebeca Bernal, Diana García, Nicole Pérez, Myra Delgadillo, Jermaine Seoposenwe y Christina Burkenroad. DT Amelia Valverde. Águilas: Itzel Velasco, Jocelyn Orejel, Karina Rodríguez, Andrea Pereira, Kimberly Rodríguez, Karen Luna, Aurelie Kali, Nicolette Hernández, Sarah Luebbert, Kiana Palacios y Katty Martínez. DT Ángel VIllacampa.

La guatemalteca Ana Lucía Martínez ingresó en el arranque del segundo tiempo.

Ana Lucía continuará su historia

Previo a la final de esta noche, Ana Lucía Martínez había sido entrevistada en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas, y había destacado que era un partido emocionante para ella ya que era su primer torneo y su primera final en el futbol azteca.

Pese a que no fue parte del once inicial, Ana Lucía Martínez siempre se visualizó haciendo goles en esta final, lamentablemente las cosas no ocurrieron así, pero la chapina cierra bien su primera campaña en México. Falló una oportunidad clara de gol y erró su penalti en la definición del título.

“Yo siempre me visualizo haciendo goles. Más que una noche mágica será inolvidable para mí. Durante el torneo he demostrado lo que he hecho en la cancha. Sería un sueño muy bonito de cumplir. Yo llegué con la ilusión de jugar la final y quedar campeona con este equipo”, era el deseo de Analú.

La chapina confirmó que aún tiene contrato vigente con Monterrey, por lo que continuará con la institución rayada.