Cristiano vive momento incómodo en Copa del Rey de Campeones

Cristiano Ronaldo vivió un momento incómodo durante la disputa de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, donde el Al Hilal logró quedarse con el trofeo ante el Al Nassr tras una definición desde el punto penalti 5-4.

El partido terminó 1-1 en tiempo reglamentario. Aleksandar Mitrović adelantó al cuadro Al Hilal a los 7 minutos de iniciado el partido, pero luego, Ayman Yahya en el 88 igualó el partido, por lo que debió extenderse al tiempo extra.

Y fue en esa transición del partido al tiempo extra donde las cámaras de televisión captaron un detalle que se ha vuelto viral de forma inmediata. Un masajista atendió a Cristiano Ronaldo, y empezó a hacerle un masaje en la pantorrilla, lo cual dejó al descubierto parte del surco glúteo (nalga) del jugador de Al Nassr.

Dichas imágenes han recorrido ya todas las redes sociales, y han causado todo tipo de comentarios.

