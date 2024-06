Karla Alemán hace su balance tras los amistosos ante Chile

La Selección Femenina de Guatemala disputó recientemente dos partidos amistosos contra Chile durante la fecha FIFA. Estos encuentros fueron una oportunidad clave para evaluar el progreso y desempeño del equipo bajo la dirección de la entrenadora Karla Alemán. Los resultados fueron mixtos: una victoria emocionante de 4-3 en el primer partido, seguida por una contundente derrota de 1-6 en el segundo. Tras estos encuentros, Karla Alemán compartió su análisis y reflexiones con los medios de comunicación.

El primer partido resultó en una victoria significativa para Guatemala. Con un marcador de 4-3, el equipo mostró determinación y capacidad ofensiva. Esta victoria fue un hito importante en el proceso de desarrollo del equipo, proporcionando una inyección de confianza tanto a las jugadoras como al cuerpo técnico.

#VamosGuate | 🗣️ Karla Alemán, entrenadora de la Selección Femenina de Guatemala, habla tras la derrota (1-6) ante Chile. 📹: Alex Meoño pic.twitter.com/o0qv9CMGZp — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 2, 2024

El balance de Karla Alemán

“Agradecer a las personas que vinieron al estadio. Es un proceso que estamos construyendo y hay que ir pagando el precio de esa construcción”, expresó Alemán.

El segundo partido, sin embargo, fue una prueba difícil para la Selección Femenina de Guatemala, terminando con una derrota de 1-6. Este resultado expuso áreas de mejora, especialmente en la defensa y en la gestión de errores bajo presión.

Karla Alemán comentó sobre este partido: “Estamos buscando que esta selección mantenga la producción de juego más tiempo, hicimos cosas muy buenas en el juego. Al final estos errores nos costaron muy caro con goles, pagamos muy caro, pero es parte de este proceso de aprendizaje, agradezco el apoyo de la Federación”.

Alemán también abordó las críticas dirigidas a la guardameta tras el abultado marcador del segundo partido. “Nos hicieron seis goles a todas, no a ella nada más, claramente sabemos que tiene una función pero no es sencillo, no es fácil y es parte de lo que queremos, hay que venir aquí y pagar ese precio, hoy pagamos muy caro y no es sencillo, estamos dolidas y queremos que esto vaya para adelante”, afirmó.

La entrenadora reiteró la idea de que el equipo está en una fase de construcción y desarrollo. “Ni en las ‘chamuscas’ gusta perder, no nos vamos contentas y menos con un marcador como el de hoy, pero así es el juego, es un trago amargo, pero fue por nuestros errores, tenemos que corregir esto”, dijo Alemán.