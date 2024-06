Suspenden la subasta del Balón de Oro de Maradona

La casa de subastas Aguttes de París ha tomado la decisión de suspender la venta del Balón de Oro que Diego Armando Maradona ganó por su brillante actuación en el Mundial de 1986. Esta subasta, inicialmente programada para el próximo 6 de junio, se ha visto envuelta en controversias legales y disputas familiares que han llevado a la postergación del evento. La familia de Maradona reclama que el trofeo es un bien robado, añadiendo un nivel adicional de complejidad a la situación.

Diego Maradona, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, llevó a la selección argentina a la victoria en el Mundial de 1986, celebrado en México. En reconocimiento a su desempeño sobresaliente, fue galardonado con el Balón de Oro, un trofeo simbólico que premia al mejor jugador del torneo. Este trofeo no es el mismo que el otorgado anualmente por la revista France Football, sino una distinción especial de la FIFA.

The auction of a trophy awarded to the late Diego Maradona that was planned this week has been postponed, French auction house Aguttes said on Sunday amid a judicial investigation looking into the possible resale of stolen goods. https://t.co/xb99CdyKiC

