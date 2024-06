¡Sorpresas! Inglaterra revela los 26 jugadores para la EURO 2024

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, dejó fuera de la convocatoria definitiva para la fase final de la Eurocopa a nombres tan destacados como los de los delanteros Jack Grealish, del Manchester City, y James Maddison, del Tottenham, en una lista de 26 futbolistas en la que tampoco estará el central del Manchester United Harry Maguire.

Junto a ellos, el resto de los excluidos sobre los 33 que habían entrado en la lista preliminar son Jarell Quansah (Liverpool), Curtis Jones (Liverpool), James Trafford (Burnley) y Jarrad Branthwaite (Everton).

De esta forma, serán el delantero centro del Bayern Múnich Harry Kane, el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham y el atacante del Manchester City Phil Foden los líderes del conjunto inglés en la fase final de la Eurocopa de Alemania.

Encuadrada en el Grupo C junto a Serbia, Dinamarca y Eslovenia, Inglaterra venció en el amistoso que disputó frente a Bosnia el pasado lunes (3-0) y se medirá a Islandia el próximo viernes como último partido preparatorio.

En rueda de prensa, Southgate explicó que, a juicio del cuerpo técnico, “otros jugadores habían tenido mejores temporadas, especialmente en los últimos seis meses, para justificar la ausencia de Grealish y Maddison.

“Todos los jugadores se han tomado la noticia respetuosamente. Por supuesto, todos piensan que deberían estar dentro y por eso son jugadores top (…), pero el hecho es que tenemos a algunos jugadores que han estado jugando extremadamente bien toda la temporada”, subrayó.

Respecto a Maguire, dijo que su ausencia se debe a que no habría podido estar a punto para la fase de grupos de la Eurocopa por su estado físico.

Respecto a otro jugador que arrastra problemas, Harry Kane, el seleccionador consideró que ya estaría en condiciones de jugar 90 minutos, aunque no está seguro de que deba hacerlo por el momento.

