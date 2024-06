VIDEO. Mujer expulsa a turistas de iglesia católica por vestir shorts

Un grupo de turistas que visitaba la iglesia católica San Juan Bautista en Coyoacán, Ciudad de México, experimentó un momento desagradable cuando una feligresa intervino debido a la indumentaria de uno de ellos. “Esta es mi iglesia y no pueden entrar con shorts, ¡incita a la sexualidad!”, reclamó la mujer, argumentando que “hay reglas” y no “libertinaje”.

Además, la mujer criticó las uñas de una de las visitantes y se enfrentó a uno de los viajeros que la estaba filmando. “¿Grabas lo que te conviene, verdad?”, le reprochó al hombre, al que luego acusó de ser “masón”.

Le puede interesar: La novia de Vicente Fernández Jr. se luce en shorts cacheteros que no dejan nada a la imaginación

A pesar de los intentos de un hombre por interceder y explicar que los visitantes no están obligados a seguir normas de vestimenta impuestas, la mujer persistió en su postura de expulsarlos de la iglesiaç

El video finaliza mostrando cómo los turistas optaron por evitar un enfrentamiento y se retiraron del templo. Tras la viralización del video, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su indignación por la actitud de la religiosa y otros la defendieron.

“Cada lugar tiene una manera de vestir específica y de manera correcta. Hay que tener respeto y decoro. Ya no normalicen que la gente quiera estar medio desnudo en todos los sitios”; “Si hablamos bíblicamente, la escritura dice: ‘No he venido a llamar a justos, sino a pecadores…’ Lucas 5:32. Además, la Iglesia debería tener las puertas abiertas para TODOS. Recordemos que Jesús perdonó a una mujer adúltera. 🤷🏻‍♂️ Hay mucha hipocresía en algunos creyentes”; “No sé en qué época cambió lo de la vestimenta, pero antes no podías entrar en shorts, con sombrero o gorra.”;”Las modas cambian. Ahora hay incluso trajes formales con pantalones cortos, los cuales se consideran adecuados para la oficina. ¿Por qué no podrían ser adecuados también para la iglesia? Al comportarse de esta manera, esta señora aleja a la gente de Dios…”, son algunos de los comentarios en el video.