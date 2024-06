Evaluna Montaner desata críticas tras prohibir regalos en su Babyshower

Evaluna Montaner y Camilo están a pocas semanas de conocer a su segundo hijo, Amaranto, quien llegará entre finales de junio y principios de Agosto.

Hasta el momento, por decisión de la cantante y su esposo, se desconoce cuál será el sexo del bebé, situación que ya pasó con el embarazo de su primogénita.

Mientras transita por el séptimo mes de embarazo, se llevó a cabo el evento que comúnmente se le conoce en todo el mundo como baby shower.

Sin embargo, la hija menor de Ricardo Montaner prefirió identificarlo como “Blessing”, para así evitar el aspecto comercial de este tipo de celebración, así lo dio a conocer en su canal oficial de YouTube.

El desconocimiento del sexo de Amaranto es la causa principal del por qué Evaluna Montaner pidió a todas las invitadas, amigas y familiares, que no lleven ningún regalo.

La artista explicó que desea evitar que se haga un gasto económico innecesario porque en realidad, existen muchas posibilidades de que dichas prendas de vestir o utensilios para bebés, nunca sean usados.

“Estamos en el ‘blessing’ de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan.