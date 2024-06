¿La nueva princesa del pop? Sabrina Carpenter cautiva con su nuevo lanzamiento

Tras el éxito de Espresso, Sabrina Carpenter brilla junto a su novio Barry Keoghan en el videoclip de “Please Please Please”, el segundo adelanto de su próximo álbum.

Este nuevo tema cuenta con la producción del aclamado Jack Antonoff y un videoclip protagonizado por el actor quien ha confirmado una relación sentimental con la joven cantante.

El sello Antonoff es muy reconocible en Please Please Please, ya que se distingue por los característicos teclados y baterías que han definido éxitos de otros artistas con los que colabora el productor como Taylor Swift.

Esta colaboración entre Antonoff y Sabrina Carpenter podría haber surgido tras la reciente participación de la artista como telonera de Swift en su The Eras Tour.

El videoclip cuenta con acción, romance y sensualidad de la cantante de 25 años.

“Es increíble el talento y belleza de esta chica”, “Adiós Britney Spears ella es la nueva Princesa”, “Qué hermosa es, me encanta su música”, “De verdad sí podría ser la nueva Princesa del Pop”, fueron algunas reacciones de sus fans.

