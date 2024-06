Yolanda Andrade regresa al programa ‘Montse & Joe’ sin poder hablar

Yolanda Andrade se mantuvo alejada de los foros de grabación por algunas semanas luego de presentar serias complicaciones en su estado de salud.

La presentadora reapareció en el programa ‘Montse & Joe’ para aclarar algunos puntos sobre su estado actual, ya que tiene problemas para poder comunicarse.

Ella llamó la atención al no poder hablar y tener que escribir lo que quería decir, en una pizarra durante una entrevista con los actores Ivonne Montero y Miguel Rodarte, junto a su compañera Montserrat Oliver.

“Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí, porque voy a ser su intérprete, resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarrón”, comentó su compañera.

Aunque su salud aún no es óptima y sigue presentando complicaciones médicas, todo parece indicar que intenta mantener un balance para permanecer en el programa que comparte con Montserrat Oliver.

¿Qué tiene la presentadora?

En mayo de 2023, Yolanda Andrade generó preocupación entre sus fans, familiares y amigos al ser hospitalizada de emergencia, luego reapareció públicamente y contó que tenía un aneurisma.

Desde un automóvil, y junto a su compañera Montserrat, explicó un poco más acerca del panorama de salud que la ha alejado de sus compromisos laborales:

“Tengo un problema del ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá”, dijo señalando su cabeza.

“Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía la cita con el doctor pero la cambiamos porque tenía que grabar, entonces debo tener mi prioridad que es mi salud y no me siento bien”.