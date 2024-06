Paris Saint-Germain muestra interés por Julián Álvarez

Tras el cierre oficial de la mayoría de las competencias oficiales a nivel de clubes, la atención se centra ahora en los próximos eventos internacionales como la Copa América, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París 2024. No obstante, también es crucial observar los movimientos dentro del mercado de pases, donde uno de los nombres más destacados es el del argentino Julián Álvarez.

Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, ha generado interés en varios de los clubes más grandes de Europa debido a su limitada participación en los últimos partidos de la temporada con el Manchester City. Aunque ha demostrado ser un jugador clave, su rol como suplente en varios compromisos ha levantado especulaciones sobre su posible salida del club inglés.

El reconocido periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, ofreció una visión detallada sobre el futuro del delantero en su canal de YouTube. Romano afirmó que los Ciudadanos “no tienen interés en aceptar ningún acuerdo de préstamo” por Álvarez, y que sólo considerarían su salida bajo dos condiciones específicas.

Romano destacó que el Manchester City solo estaría dispuesto a dejar ir a Julián Álvarez si el jugador expresa claramente su deseo de salir y si el club recibe una oferta económica significativa. “El Manchester City no tiene intención de vender a Julián Álvarez este verano, por lo que sólo ocurrirá si el jugador pide claramente ir y unirse a otro club, y si reciben una gran cantidad de dinero. Estas dos condiciones son cruciales. De lo contrario, el Manchester City no está dispuesto a vender”, explicó el periodista.

A pesar de no ser siempre la primera opción para Pep Guardiola, Álvarez es considerado una pieza valiosa dentro del club. “Creen que Julián es un jugador importante con un gran futuro y potencial, por lo que el City hará todo lo posible por mantenerlo”, afirmó Romano.

El Atlético de Madrid fue uno de los primeros en señalar su interés, aunque actualmente no parece estar en condiciones de asumir el elevado costo que implicaría su fichaje. Por otro lado, el París Saint-Germain (PSG) ha mostrado un interés más concreto. Según Romano, el PSG ya ha tenido contactos iniciales con los agentes de Álvarez, aunque aún está por verse si avanzarán con una oferta formal.

Aunque ningún club inglés ha realizado movimientos formales hasta el momento, Álvarez tiene un buen cartel dentro de la Premier League. Se especula que equipos como el Chelsea podrían mostrar interés en los próximos días.

Julián Álvarez llegó al Manchester City en la temporada 2021/2022 por aproximadamente 21.5 millones de euros. Hoy en día, los medios ingleses estiman que su ficha ronda los 100 millones de euros (108 millones de dólares).

🇦🇷 Manchester City are not planning to accept any loan proposal for Julián Álvarez this summer.

He wants to play more and club has been informed by Álvarez’s camp, City still want to keep Julián.

🔴🔵 Paris Saint-Germain approached Álvarez agent in the recent days, as revealed. pic.twitter.com/FZWnK4og6z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024