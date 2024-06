Liga española dará inicio la tercera semana de agosto

La temporada 2024/25 de La Liga Española promete ser uno de los eventos más esperados en el mundo del fútbol, y su inicio está programado para el fin de semana del 16, 17 y 18 de agosto de 2024. Esta fecha llega apenas dos días después de la disputa de la Supercopa de Europa, donde el Real Madrid se enfrentará al Atalanta italiano en el estadio Nacional de Varsovia el miércoles 14 de agosto.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, fue el encargado de confirmar las fechas de inicio del campeonato. Este anuncio se realizó el pasado domingo durante su asistencia al torneo LaLiga FC Futures en Villarreal (Castellón), evento en el que el Valencia se coronó campeón tras vencer 0-3 al Sevilla en la final.

Los titulares de Tebas:

💬 “LaLiga comenzará el 16, 17 y 18 de agosto”.

💬 “El Barça no tiene tan difícil entrar en la norma 1:1 como en otros años”.

💬 “Deseo que el Valencia solucione el tema de su estadio. No me gusta que pidan la marcha de Lim. El fútbol no tiene memoria”. pic.twitter.com/aeMt0s3Ulw

