Cristiano Ronaldo se enorgullece por el nuevo récord que establecerá

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia, se prepara para hacer historia una vez más en la Eurocopa 2024. Con 39 años y una carrera llena de éxitos, el astro portugués no tiene muchos récords pendientes de establecer. Sin embargo, se convertirá en el primer jugador en participar en seis torneos de finales de la EURO si juega en Alemania con la selección de Portugal. Este impresionante logro es solo una faceta de la dedicación y longevidad que han definido su carrera.

En una reciente entrevista con UEFA.com, Ronaldo reflexionó sobre su evolución como jugador. “Año tras año, siempre intentamos mejorar ciertas cosas. Siempre hay margen para mejorar. Creo que soy un jugador completo, pero siempre hay cosas que puedo perfeccionar”, comentó. Reconoció que, con la edad, es esencial adaptarse: “Esa es la palabra clave. Si un jugador quiere tener longevidad, necesita tener una fuerte adaptabilidad y las características para esa adaptación”.

La leyenda de Cristiano Ronaldo

La capacidad de adaptarse ha sido crucial para Ronaldo, permitiéndole mantenerse en la élite del fútbol durante dos décadas. “No es casualidad que haya estado jugando durante 20 años al más alto nivel, y mantener ese rendimiento es muy difícil. Solo con mucha dedicación y trabajo duro podemos lograr esos números”, añadió.

Cristiano Ronaldo también habló sobre su estilo de liderazgo, el cual considera muy personal y basado en el ejemplo. “Cada jugador profesional tiene su propio estilo. Creo que el liderazgo se basa en quiénes somos, cómo nos sentimos y lo que hemos aprendido durante nuestro camino como profesionales. Trato de liderar de una manera que considero productiva”, explicó.

Aunque no es de hablar mucho, prefiere demostrar con acciones. “Me gusta hacer las cosas con el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, pero me gusta mostrar quién soy. Y, cuando la situación se pone difícil, cuando las cosas no van bien, tienes que saber cuándo disciplinar y cuándo apoyar. Pero cuando las cosas van bien, tienes que estar con ellos y trabajar juntos”.

Además, Ronaldo destacó la importancia de los múltiples líderes dentro del equipo nacional portugués: “Dentro de este equipo, tenemos muchos líderes a su manera, y esa es una de las razones por las que creo que somos un gran equipo nacional”.

Al participar en su sexta Eurocopa, Ronaldo se muestra orgulloso y emocionado. “Estoy orgulloso de ser el primer jugador en jugar en seis torneos de la EURO. Estoy emocionado por ello, ya que muestra la longevidad de mi carrera. Sin embargo, es solo un capítulo en lo que Cristiano Ronaldo ha logrado en el fútbol”.



Su enfoque, no obstante, permanece en ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos. “Estoy feliz y me siento privilegiado de estar aquí para ayudar al equipo nacional a alcanzar sus objetivos y, por supuesto, intentar ganar, que es nuestro objetivo principal”.

Ronaldo no escatima en palabras de agradecimiento hacia los seguidores portugueses. “Los fans portugueses siempre son cruciales, al igual que aquellos que nos estarán viendo por televisión, porque su energía se sentirá en Alemania. Quiero que continúen haciendo lo que siempre han hecho: apoyar al equipo nacional y a los jugadores. Como jugadores, sentimos ese apoyo en el campo y, juntos, seremos aún más fuertes”.

Con una generación de jugadores talentosos, Cristiano Ronaldo tiene plena confianza en el potencial del equipo portugués. “Creo firmemente que este equipo traerá mucha alegría a los aficionados portugueses, comenzando con esta EURO. Sin embargo, en mi opinión, la mejor generación de jugadores siempre es la que gana [trofeos]. Espero que este equipo nacional gane porque es una plantilla increíblemente talentosa”.

Ronaldo subraya que el talento por sí solo no basta para alcanzar la gloria. “Como todos sabemos, sin embargo, el talento por sí solo no es suficiente para ganar. Hay muchas cosas que contribuyen a ganar un torneo importante como este. Tenemos todos los ingredientes para ganarlo, pero lo tomaremos paso a paso, partido a partido, siempre creyendo que podemos ganarlo”.

En 2016, Portugal logró un triunfo histórico que dejó una marca indeleble en el fútbol mundial. “Lo que logramos en 2016 fue histórico, tanto en el fútbol portugués como en el fútbol mundial. Ahora tenemos los pies firmemente en la tierra pero la mente en el cielo para mirar hacia arriba y ver que es posible ganar la EURO”.