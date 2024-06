Los 10 estadios de la Eurocopa 2024 y los partidos que acogerán

El Olímpico de Berlín: El doble récord de Bolt, la final del Mundial 2006 y una capilla

Su construcción se debe a los Juegos Olímpicos de 1936, entonces con una capacidad de 100 mil espectadores. Pero que a las posteriores reformas han reducido a los 74 mil 475 actuales.

El estadio de Colonia: Del futbol al hockey hielo bajo techo

Casa del F. C. Colonia, el estadio RheinEnergie AG es el tercero que se construye sobre los mismos terrenos. Inicialmente fue el Parque Deportivo Müngersdorf, completado en 1923. Después el estadio Müngersdorfer, inaugurado en 1975 y que acogió dos partidos de la Eurocopa 1988. Y hoy en día el recinto tiene capacidad para 46 mil 195 espectadores en futbol.

El Allianz Arena: 340 millones de euros, 4 millones de visitantes y 380 mil luces LED

Inaugurado en mayo de 2005, es un icono de la ciudad de Múnich. Lo visitan alrededor de unos cuatro millones de personas al año, según datos publicado por el Bayern. Comparativamente, el castillo de Neuschwanstein, por ejemplo, recibe 1,4 millones visitantes cada 365 días. Su luminoso exterior tiene la membrana más grande del mundo de 66 mil 500 metros cuadrados y 380 mil lámparas led.

📸🏟️ The Allianz Arena (‘Munich Football Arena’ during the tournament) in EURO 2024 mode pic.twitter.com/mwgy1g4iPQ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 10, 2024