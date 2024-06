Qatar-India, protagonista del gol más descarado de la historia

Este día se jugó la última jornada de la segunda ronda de la eliminatoria mundialista en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), dejando un capítulo negro en la clasificación a siguiente ronda de la selección de Qatar, país que organizó en el 2022 la Copa del Mundo de la FIFA.

En el estadio Jassim bin Hamad, ubicado en Rayán, Qatar, los locales recibían a India como parte de la sexta jornada de la fase de grupos de la segunda ronda eliminatoria, grupo A.

En dicho grupo, las cuatro selecciones integrantes tenían posibilidad de avanzar a la tercera y última ronda de la eliminatoria mundialista. El otro partido era entre Kuwait y Afganistán.

Pero el combinado indio comenzó ganando el duelo gracias al gol de Lallianzuala Chhangte al 37, pero los cataríes remontaron con goles de Yousef Aymen al 73 y de Ahmed Al-Rawi al 85, pero fue este último tanto el que ha generado indignación mundial.

El balón abandonó el 100 por cierto de su circunferencia la línea de fondo, pero un jugador local la puso en movimiento con su pie, lo que generó que Al-Rawi tomara el esférico y lo metiera en la portería india, para el enfado total de los jugadores visitantes ya que fue muy evidente lo ilícito de la jugada.

El árbitro y su equipo de trabajo lo convalidaron ante el enojo del combinado de India, y dicho gol significó que quedaran sin posibilidad de acceder a la tercera ronda y así se le esfumó la posibilidad de seguir peleando por asistir a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El otro clasificado por el grupo A fue Kuwait tras triunfo ante Afganistán de 1-0 con gol de Eid Naser Dughaim.

Tras seis jornadas, los dos primeros de cada grupo avanzaron a la tercera ronda, la cual repartirá los boletos mundialistas.

Las 18 selecciones clasificadas se dividirán en tres grupos de seis integrantes cada uno, en los que cada equipo jugará en casa y a domicilio entre septiembre de 2024 y junio de 2025. Los dos primeros de esos grupos se asegurarán una plaza en el Mundial 2026.

Luego habrá una cuarta ronda con los seis equipos que hayan quedado terceros y cuartos de cada uno de los tres grupos. Se dividirán en dos grupos de tres a partir de octubre de 2025, y los ganadores de estos grupos se clasificarán para la fase final. Por último, la quinta ronda, que se celebrará en noviembre de 2025, enfrentará a los dos equipos que hayan quedado segundos en el grupo de la cuarta ronda en un duelo a partido único. El ganador accederá al Torneo de Repesca de la FIFA.

FT | 🇶🇦 Qatar 2️⃣-1️⃣ India 🇮🇳

A late heartbreak for the Blue Tigers as the #AsianCup2023 champions produce a brilliant comeback!#AsianQualifiers pic.twitter.com/Jq4BS3Nje9

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 11, 2024