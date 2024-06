Toni Kroos quiere retirarse ganando la Eurocopa 2024

Con la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina, el centrocampista alemán Toni Kroos ha decidido regresar a la selección nacional con un objetivo claro: añadir el único gran título que falta en su impresionante palmarés antes de colgar las botas. Tras una década dorada en el Real Madrid, donde conquistó su sexta Liga de Campeones, Kroos ha dejado claro que no ha perdido el hambre de triunfos y que su regreso se debe a su deseo insaciable de éxito.

“Por supuesto que tengo hambre. Todavía tengo ganas de triunfar y ganar este torneo. Si no hubiera pensado que esto era posible no lo habría hecho”, declaró Kroos en una conferencia de prensa reciente.

One last ride for Toni Kroos 📸 pic.twitter.com/5LXKNyrz0W

— B/R Football (@brfootball) June 10, 2024