Claudia Sofía, escritora guatemalteca, brinda detalles de su libro “Celos de mi hija”

Claudia Sofía nos platicó más sobre el lanzamiento de su libro “Celos de mi hija” y de su pronta promoción en la Feria del Libro FILGUA.

“Desde pequeña escribía mis pensamientos en cuadernos para plasmar lo que sentía. Siempre he tenido ese talento de plasmar en papel lo que siento. Una noche mientras dormía escuché el nombre del libro y rápidamente lo anoté en las notas de mi teléfono”, nos comentó Claudia Sofía.

“Después de dos años me reencontré con el texto y confirmé que había llegado el momento de comenzar a escribir. Al principio fue una guerra en mi interior, me justifiqué y peleé por el nombre del libro. Platiqué con mi familia y amigos, con mi hija. Escribir me reveló muchas sucesos que

ignoraba y me llevó a replantearme mi vida desde una perspectiva distinta”, expresa.

El significado de “Celos para mi hija”

“Escribir ha significado abrir las puertas de mi corazón para narrar mi historia. Hablar con

honestidad de lo que no se habla pero muchas veces se siente. Sanar mi pasado para que a través

de ello mi presente evolucione. Limpiar mi linaje materno”, nos detalló.

Claudia Sofía perdió a su mamá cuando tenía nueve años y su padre se mantuvo al margen de su crianza. “Crezco y me convierto en adulta, me hago mamá de tres hijos y esposa de un hombre maravilloso. Mi hija mayor me lleva a sentir una emoción extraña que un día aparece y me invade.

Me resisto, justifico y peleo; hasta que me reencuentro con mi niña interior. Mi personalidad

estaba definida por sucesos del pasado que no recordaba. Desde ese lugar me atrevo no solo a

mirarme, sino también a atravesarme”, comentó.

“Muchas personas se sentirán identificadas con este libro y estoy segura que les va a gustar mucho, realmente son cosas que nos pasan a muchas mamás”.

El libro “Celos para mi hija” ya se encuentra a la venta en Sophos y además Claudia Sofía brindará charlas y se presentará en la Feria del Libro FILGUA.

Sobre la autora

Claudia Sofía nació en Guatemala en 1978. Es educadora, psicóloga, artista y madre de tres hijos.

Ha conseguido reconocimientos en el campo de la educación. Una mujer dotada de creatividad.

Desde pequeña estuvo inmersa en el ámbito de la música. A los nueve años se mudó a vivir con

sus abuelos maternos por la muerte de su madre. Comenzó a escribir para plasmar sus

sentimientos en hojas de papel sin conocer el don que poseía. Esta es su primera incursión como

escritora.

