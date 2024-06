Protagonista de Bridgerton responde a las críticas sobre su desnudo en la serie

Nicola Coughlan, quien es la protagonista de la tercera temporada de Bridgerton, responde a las críticas sobre su desnudo en la serie.

La actriz le da vida a Penelope Featherington, una de las grandes estrellas de ‘Los Bridgerton’ desde la primera temporada de la serie, mejor amiga de Eloise (Claudia Jessie) y locamente enamorada en secreto de Colin (Luke Newton).

Tras una serie de acontecimientos, en la tercera temporada logra tener un romance con Colin, que acaba con él pidiéndole matrimonio.

her pout at the beginning 😭 pic.twitter.com/dinBsi5acR

— bel (@ccutiny) June 6, 2024