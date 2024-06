Florida declaró estado de emergencia por graves inundaciones

El Gobierno de Florida declaró estado de emergencia en cinco condados sureños en los que se han presentado graves inundaciones debido a las lluvias torrenciales que comenzaron el martes pasado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió el jueves la orden que cobija los condados Miami-Dade, Broward, Collier, Lee y Sarasota, donde por ahora no se han presentado víctimas, sino principalmente inundaciones de carreteras, poniendo en riesgo a los conductores y sus familias.

I have declared a state of emergency for Broward, Collier, Lee, Miami-Dade, and Sarasota counties due to major flooding from Invest 90L. DEM Director Kevin Guthrie and the @FLSERT team will be on-site to coordinate the state response.

Find the EO here: https://t.co/wSziAq4OWz

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 12, 2024