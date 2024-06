José del Valle pide no gritar los goles de Lionel Messi

El periodista guatemalteco, José del Valle, quien residen en Estados Unidos y quien es parte de la cadena televisiva ESPN, envió un duro mensaje a la afición de Guatemala, que vive con emoción las horas previas al duelo entre las selecciones de Guatemala y Argentina programado en Estados Unidos a las 18: 00 horas, y que justamente hoy, se cumplen 11 años de un enfrentamiento histórico que se dio en el país centroamericano, donde los sudamericanos ganaron 0-4 con triplete de Lionel Messi.

“Guatemala y Argentina se enfrentarán en un amistoso en la ciudad de Washington, un partido que no le sirve a ninguna de las dos selecciones: Guatemala y Argentina están en categoría distintas. Argentina compite para ganar la Copa América 2024 y para volver a ganar la Copa del Mundo que se disputará en el año 2026; Guatemala se prepara para ganarle el próximo año a República Dominicana y Jamaica, y avanzar a la siguiente ronda (de la eliminatoria mundialista de Concacaf) y lograr por primera vez una clasificación a una Copa del Mundo”, dijo José del Valle.

Once años después, Lionel Messi se encuentra con Guatemala

El mensaje contundente y duro llegó al referirse al mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, y lo ocurrido hace 11 años en Guatemala (14 de junio de 2013), donde la afición gritó a todo pulmón los tres goles del “10” y en su momento hasta se metieron con los seleccionados guatemaltecos.

“A mis hermanos guatemaltecos les digo que si van a ir al estadio, entiendo perfectamente que paguen un boleto por ver a Lionel Messi. Messi es un espectáculo aparte, es patrimonio del futbol y de la humanidad; solo les pido por favor que si van con la camiseta de Guatemala no griten los goles de Argentina”, pidió el periodista chapín mediante un video subido en TikTok y replicado en sus demás redes sociales.

En esa línea argumentó: “Me toco estar en el año 2013 en el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde Argentina le ganó 0-4 a Guatemala y mis compatriotas, mis coterráneos, mi gente, gritaba los goles de Argentina. Ese día pasé vergüenza, ese día ustedes (afición) me avergonzaron. Por favor entiendo que vayan al estadio y disfruten de Lionel Messi, pero si son guatemaltecos, les pido, les suplico, les ruego, que no griten los goles de Argentina si llevan la camiseta de Guatemala”.

Espero que mis compatriotas no hagan el ridículo en el partido ante Argentina… y no me refiero a los futbolistas.

