Don Omar revela que fue diagnosticado con cáncer

Don Omar acudió a sus redes sociales para anunciar que padece cáncer. Aunque no ha confirmado el tipo de cáncer que padece, sí confirmó su diagnostico.

El cantante hizo el anuncio con un post acompañado de una imagen de su brazo, usando la pulsera de Orlando Health de Estados Unidos, donde ha recibido esta triste noticia.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #Fuckcancer”, ha escrito en su pie de foto.

La noticia cayó como balde de agua fría a decenas de colegas y a sus millones de fans, quienes aún están tratando de asimilarlo.

En cuestión de horas, el reguetonero ha acumulado más de 100 mil likes en su post, que también se ha llenado de comentarios de ánimo, de cariño y de apoyo.

“Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa lante con todo el proceso, bendiciones. Orando por ti 🙏🏼”

“Dios Te Sanara🙏Dios Te Bendiga y Que La Llama Violeta Fluya En Todo Tu Cuerpo Para Sanarte♥️”

“Vamos pa encima! Un rey no se rinde 👑 Dios te bendiga siempre”

“Fuerza Guerrero, te levantarás más fuerte 🙏🏽🫶🏽”

“Dios te bendiga y te proteja siempre eres un guerrero hermano y Dios está de tu lado 🫂❤️🎨🖌️⭐”

Carrera del cantante

Don Omar llegó al mundo de la música a finales de los 90, con unos inicios vinculado a la iglesia en la que fue pastor protestante, pero fue casi en los 2000 cuando su carrera musical comenzó a arrancar.

Lanzó su primer álbum de estudio en 2003, llamado ‘The Last Don’, y consiguiendo sumar más de medio millón de copias solo en Estados Unidos.

Un disco con el que participó con otros artistas como Daddy Yankee, siendo además reconocido por la revista Rolling Stone en el top 50 del ‘100 Best debut albums of all time’.

En 2008, el artista creó un nuevo sello discográfico, Orfanato Music Group, con el que llegó uno de los temas más famosos de su carrera, ‘Virtual Diva’.