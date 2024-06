Futbolistas ucranianos vivieron emotivo momento al saltar al campo en la Eurocopa

El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir poderosos mensajes a una audiencia global. Este lunes, el césped del Allianz Arena de Múnich fue testigo de uno de esos momentos inolvidables cuando la selección ucraniana de fútbol hizo su debut en la Eurocopa 2024 contra Rumanía. Este no fue un partido cualquiera, sino una ocasión cargada de simbolismo y emoción para los jugadores ucranianos y los miles de compatriotas presentes en el estadio alemán.

Antes del inicio del encuentro, los once titulares de la selección ucraniana salieron al terreno de juego envueltos en la bandera de su país, atada al cuello como una capa. Esta imagen, que quedó grabada en la memoria de todos los presentes, fue mucho más que un simple gesto patriótico. Fue un recordatorio potente de la situación crítica que atraviesa Ucrania desde la invasión rusa hace dos años y medio. La Eurocopa, uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo, se convirtió en una plataforma para atraer la atención internacional sobre la guerra y sus devastadoras consecuencias.

Los jugadores que formaron la alineación inicial fueron: Andriy Lunin, Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Oleksandr Zinchenko, Mykola Shaparenko, Taras Stepanenko, Viktor Tsygankov, Georgiy Sudakov, Mykhailo Mudryk y Artem Dovbyk. Muchos de estos futbolistas provienen de ciudades que han sufrido directamente los horrores de la guerra, siendo destruidas o ocupadas por las fuerzas rusas. Esta realidad añade una capa extra de profundidad y emoción al acto de cantar el himno nacional.

La Federación Ucraniana de Fútbol recordó esta conexión personal y dolorosa en un vídeo publicado la misma semana del debut en el torneo. En este vídeo, jugadores como Mykola Shaparenko, Maksym Talovierov y Anatoliy Trubin compartieron sus experiencias y sentimientos respecto a lo sucedido en sus lugares natales. “A nuestras ciudades de origen les encantaría albergar la Eurocopa. En este momento, no están luchando por un torneo, sino por su libertad”, señala uno de los mensajes más impactantes del vídeo.

El himno nacional de Ucrania, “Shche ne vmerla Ukrainy”, resonó en todo el Allianz Arena mientras los jugadores se entrelazaban los brazos y cantaban con fuerza y emoción. Este momento de unidad y patriotismo no solo conmovió a los jugadores y a los aficionados ucranianos, sino que también capturó la atención de espectadores de todo el mundo. Las imágenes de los jugadores con las banderas al cuello y las lágrimas en los ojos se difundieron rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, amplificando el mensaje de resistencia y esperanza.

1 team is on the field because 1 million of our fans are on the battlefield.

Before our first EURO game, we honor all the fans who are defending Ukraine today. We can play thanks to you!

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/Sgx3MmWRsr

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 17, 2024