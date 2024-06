Marco Domínguez es baja en Municipal

Municipal, el campeón del futbol guatemalteco, solo ha presentado de forma oficial un movimiento de cara al Torneo Apertura 2024 y ha sido la alta de Esteban García, el exjugador del Deportivo Mixco.

Pero a través de sus redes sociales, el jugador nacional Marco Domínguez se despidió de la institución edil, por lo que los “Rojos” del Municipal tendrán su primera baja con el seleccionado nacional.

“Hoy me despido de este club que me ha dado tantas alegrías. Gracias infinitas a Dios por esta oportunidad que me dio de representar este escudo que amo tanto. Gracias directivos, gracias compañeros, gracias cuerpo técnico por creer en mí”, fueron parte de las palabras que escribió el jugador nacido en Canadá, pero nacionalizado guatemalteco en su cuenta de Instagram. El posteo contó con un video que recopila los momentos que vivió con Municipal.

Marco Domínguez continuó con su despedida: “Esto no es un adiós, es un hasta pronto, gracias afición es increíble estar en el estadio y sentir su amor por el club”.

El centrocampista asegura irse con la frente en alto tras lo que aportó con Municipal. “Se que me voy con la cabeza arriba porque di todo por este club desde el día 1, siempre sudé la camisola y defendí estos colores con mucho esfuerzo, coraje y pasión de eso estoy seguro”, aseveró el exjugador rojo.

Un recorrido corto por Municipal

Marco Domínguez comenzó su carrera como futbolista en Canadá y posteriormente pasó a la Major League Soccer de Estados Unidos ante de experimentar por vez primera en el futbol guatemalteco.

Fue Antigua G. F. C. el equipo que le abrió esa puerta, allá por el año 2022. Posteriormente salió al extranjero y regresó a Guatemala para ser parte de los clubes Antigua y Deportivo Mixco.

En Municipal, se unió el 1 de julio de 2023 para la temporada 2023-2024, de la cual salió campeón, pero no tuvo la continuidad que él hubiese deseado a lo largo de la temporada.

Marco Domínguez estuvo en 11 de los 16 juegos de Municipal en la fase regular del Clausura 2024. Pero solo sumó 491 minutos de mil 440 disponibles. Lo que representa que no logró completar seis juegos completos en su promedio.

De momento, Marco Domínguez no dio a conocer si su salida de Municipal es para buscar una nueva oportunidad en el extranjero, o seguirá en el futbol chapín, pero defendiendo los colores de otro club.

Alta: Esteban García

Baja: Marco Domínguez.

