Cristiano inmortaliza las Eurocopas con un nuevo récord

El técnico español que dirige Portugal, Roberto Martínez, confirma la titularidad de Cristiano Ronaldo con los lusos en el debut de la Eurocopa Alemania 2024, lo que abre las puertas a la gloria deportiva y la inmortalidad para “CR7”.

Con la titularidad de Cristiano Ronaldo ante República Checa y tras el movimiento del esférico en el Red Bull Arena de Leipzig, el actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita se ha convertido en el único futbolista en ser parte de seis Eurocopas de forma consecutiva.

Cristiano Ronaldo encadenó este martes 18 de junio de 2024 su sexta Eurocopa. Su historia comenzó en la EURO Portugal 2004 cuando fueron anfitriones y llegaron a la final, pero “CR7” y toda una nación se vieron sorprendidos por una aguerrida Grecia quien se llevó el título.

La segunda Eurocopa jugada por Cristiano Ronaldo fue la celebrada en Austria / Suiza 2008. En esa oportunidad, la selección de Portugal cayó en los cuartos de final, siendo un torneo amargo para el mejor futbolista de la historia.

La Eurocopa Ucrania / Polonia 2012, fue la tercera EURO para el exjugador del Real Madrid. En ese evento europeo, Cristiano condujo a su equipo hasta las semifinales, pero no pudieron acceder a la gran final.

Portugueses, Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a… pic.twitter.com/ITTwyDtfKe

Sin duda alguna la EURO que marcó a Cristiano Ronaldo y a todo Portugal fue la cuarta edición donde los lusos se consagraron como campeones en la edición celebrada en el 2016 en Francia. El mal recuerdo para Ronaldo fue su lesión al minuto 24 por lo que debió abandonar el terreno de juego y ver desde lejos cómo Portugal era campeón de Europa.

Tuvieron que pasar cinco años para que Cristino Ronaldo disputar su quinta Eurocopa y fue en la del 2021 donde llegó a los octavos de final.

Y este martes 18 de junio, Cristiano Ronaldo escribe con letras de oro su nombre en los libros de la historia del futbol como el único jugador en ser parte de seis Eurocopas y lo hace en Alemania.

Además, Ronaldo posee marcas como el jugador con más partidos den la historia de la EURO, con 25; y el futbolista con más goles en la competencia, un total de 14.

🇵🇹 Ronaldo breaks another record 😲

The first player to appear at 6 EUROs 👏#EURO2024 pic.twitter.com/mUxplRXWAr

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024