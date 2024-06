¿Le gustó? Karely Ruiz cuenta la verdad detrás del video íntimo con un fan que se tatuó su cara

Este año, Karely Ruiz causó conmoción en redes sociales después de que se filtrara un video en donde se le veía teniendo relaciones sexuales con un fan que se tatuó su cara. Ahora, la modelo de OnlyFans rompió el silencio sobre este suceso y reveló cómo sucedió todo y qué pensó.

Cabe recordar que en su momento, algo que causó gran controversia fue que la influencer aparentemente tuvo intimidad sin protección con dicha persona. Esto a su vez hizo que varios internautas arremetieran en contra de ella, quien de forma contundente se defendió de los haters.

“La verdad se hizo súper viral, y lo subí a OnlyFans porque hay que monetizar todo. Claro que lo puse nervioso. Se dio, me cayó bien y no me cuidé”, contó.