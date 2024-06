UEFA sanciona a Croacia por “mal comportamiento” de su afición

La UEFA impuso este martes una multa de 87.875 euros a la Federación Croata de Fútbol debido al comportamiento inadecuado de algunos de sus aficionados durante el partido contra España, disputado el 15 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín. Este encuentro correspondía a la jornada 1 del Grupo B del Campeonato de Europa de la UEFA.

La multa se desglosa en dos partes principales: 63.875 euros por el lanzamiento de vasos de plástico y 24.000 euros por el uso de artefactos pirotécnicos, como bengalas, durante el encuentro. Estos actos están prohibidos por las regulaciones de la UEFA debido a los riesgos de seguridad que implican para los jugadores, los aficionados y el personal presente en el estadio.

El órgano disciplinario de la UEFA evaluó los incidentes y determinó que estos comportamientos violaban las normas establecidas, justificando así la sanción impuesta. La Federación Croata de Fútbol, en su comunicado oficial, anunció que solicitará una explicación detallada de la decisión antes de decidir si apelará o no la sanción.

En su declaración, la Federación Croata de Fútbol también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por el masivo apoyo mostrado durante el partido. A pesar de los incidentes mencionados, destacaron que no hubo gritos racistas o discriminatorios, lo cual consideran un aspecto positivo del comportamiento de su afición.

“La Federación también quiere agradecer al número récord de aficionados que animaron al equipo de fútbol croata en un partido, por su apoyo impecable y sus ánimos sin ningún tipo de racismo o discriminación. Solicitamos a los aficionados que se abstengan de lanzar objetos y encender bengalas en futuros partidos para que el gran ambiente no se vea ensombrecido por este tipo de sanciones”, se lee en la nota emitida por la federación.

De cara al próximo enfrentamiento de Croacia contra Albania, que se disputará este miércoles en Hamburgo, la federación ha hecho un llamado a sus aficionados para que continúen apoyando al equipo de manera positiva y sin incurrir en comportamientos que puedan resultar en nuevas sanciones. Este partido es crucial para ambas selecciones, que buscan una victoria que les permita avanzar en el campeonato.

