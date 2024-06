Gobierno analiza licitación internacional para continuar operaciones portuarias

El Gobierno de Guatemala informó este miércoles 19 de junio que se analiza una licitación pública internacional con el objetivo de darle continuidad a las operaciones en la terminal de contenedores que está a cargo de APM Terminals. Esto ocurre luego de que una sala declaró la nulidad de los contratos de usufructo suscritos con esta entidad.

Fue el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, quien se refirió al tema y explicó que esta empresa utiliza el modelo que buscan implementar. Asimismo, indicó que es prioritario garantizar la continuidad de las operaciones.

“Es un tema que se está discutiendo en estos días y se está encontrando la solución. La prioridad en este marco es garantizar la continuidad del servicio. No nos confundamos, la terminal de contenedores opera con el modelo más probado de manejo de carga en el puerto. Perder eso, perder la forma y modelo de operación es lo que Guatemala no se puede dar el lujo de hacer en el contexto actual”, dijo.

Señaló que el problema es que ese proceso, no importa quién lo haga, debe mantenerse si se quieren optimizar los réditos para el Estado de Guatemala, pues aseguró que los números son significativos en ese sentido.

Según sus palabras, operar el puerto con esa terminal de contenedores es mucho mejor en términos de eficiencia, tiempo, costo, beneficios que una operación convencional como la que se tenía en los años sesenta.

Por ello, en su opinión, a toda costa se debe hacer lo necesario por mantener el modelo. Y la forma definitiva de conseguirlo es a través de una licitación pública internacional que saque a concurso esa implementación. “Ese es nuestro objetivo, pero es un proceso que debe diseñarse con cuidado”, compartió.

Alvarado enfatizó que son negocios muy grandes que involucran a actores muy grandes, por lo que se debe garantizar la protección de los intereses del Estado y de la sociedad guatemalteca para actuar correctamente.

“Lo que necesitamos es que, en un ambiente muy apretado de plazos, garantizar que no se caiga la forma de operación del puerto, porque si eso lo perdemos estamos en aprietos serios. No simplemente como Gobierno, sino desde el punto de vista de los intereses económicos, pues por el puerto pasa el 60 por ciento del tráfico internacional del país, así que es un riesgo que no podemos correr”, declaró.