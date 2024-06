Las primeras imágenes de Mbappé tras su lesión de nariz

El reconocido programa español El Chiringuito TV compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de Kylian Mbappé tras su reciente lesión en la nariz. En el video, la estrella de la selección francesa aparece con la indumentaria del equipo nacional, una gorra blanca y una protección en la nariz, evidenciando la gravedad de su lesión.

Phillipe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, ofreció una rueda de prensa el martes, horas después de la fractura de nariz sufrida por Mbappé, explicando que es “un poco prematuro” establecer un calendario para su regreso a la competición. Diallo destacó que, de momento, se ha descartado una intervención quirúrgica y que se espera que Mbappé pueda continuar en la Eurocopa 2024, dependiendo de cómo evolucione su estado.

“Kylian, como sabéis, tuvo esa lesión ayer en la nariz. La noticia fue bastante tranquilizadora en la medida en que no hay operación, al menos a corto plazo. En cuanto a su participación en lo que resta de torneo, es un poco prematuro establecer un calendario, así que vamos a esperar a la información médica, a ver cómo evoluciona durante el día”, explicó Diallo en la concentración del equipo en Paderborn, Alemania. “La información fue bastante positiva con el hecho de que no se sometió a una operación que podría haberlo apartado definitivamente de la Eurocopa, lo cual no es el caso”, añadió el dirigente.