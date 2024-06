Lionel Messi y Luis Suárez protagonizan partido de pádel

Es habilidoso, tiene control del balón, es certero con los goles, maravilla con sus jugadas, regatea, hace del futbol un espectáculo, pero este día, Lionel Messi sorprendió al mundo al aparecer en una partida de pádel.

A un día de debutar en la Copa América, un video de Lionel Messi enciende las redes sociales al disputar, con su gran amigo, el uruguayo Luis Suárez, un duelo de pádel.

El video del encuentro se ha vuelto viral, principalmente debido a un sorprendente detalle, pues “Leo” Messi utilizó su mano derecha para jugar al pádel. Esta curiosidad ha llamado la atención de los aficionados, generando miles de comentarios y que recorrieron las plataformas digitales.

Este video viral es un recordatorio de la capacidad de Messi para sorprender y deleitar a su audiencia en cualquier disciplina deportiva; además de que en alguna ocasión dijo que le gustaba jugar pádel.

Pádel

El pádel es un deporte de raqueta con origen en México. Se juega siempre en parejas y consta de tres elementos fundamentales para su desarrollo: La pelota, la pala y el campo de juego o pista. Consiste en hacer botar la bola en el campo contrario, con la posibilidad de rebotar en las paredes y en los cristales.

¿CÓMO VES ESTA DUPLA? Leo Messi y Lucho Suárez, juntos jugando al PÁDEL 🇦🇷🇺🇾. ¡Atención al festejo en el final! 📹 YT/Rafa Cotelo pic.twitter.com/sTTWTXvKc8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2024

Messi n piensa en el retiro

El futbolista argentino del Inter Miami, Lionel Messi, manifestó que la idea del retiro no es algo que pase por su cabeza y que a sus 36 años se siente muy bien competitivamente.

“No lo pienso. Me costó mucho dar el paso para dejar Europa y venir a los Estados Unidos, pero una vez que estuve acá me adapté muy rápido. Vivo el día a día, pienso en el momento, no en lo que pueda llegar a pasar. La edad es un número. Yo me siento muy bien competitivamente”, declaró en una entrevista con Marcelo Tinelli este martes en la noche para el canal argentino América.

Messi además expresó que el cambio de vida que supuso su llegada al equipo propiedad del exfutbolista David Beckham en julio de 2023 hace que valore más las concentraciones del combinado albiceleste, donde comenta que el grupo disfruta y se ríen mucho.

#CopaAmérica | Lionel Scaloni: “El que piense que está todo dicho se equivoca” “Canadá es un buen equipo, con jugadores importantes”, aseveró el técnico de Argentina a un día de debutar en la Conmebol Copa América USA 2024.https://t.co/zejQF2M2mF — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 19, 2024