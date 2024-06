¿No fue del agrado? Presentación de Feid en la Copa América genera ola de memes

Feid fue el encargado de abrir la fiesta deportiva de la Copa América. Con un escenario en donde resaltaba el verde, su color favorito, el artista demostró por qué es uno de los favoritos del género urbano actualmente.

El famoso fue el protagonista del espectáculo inaugural del evento que se lleva a cabo en Estados Unidos y que inicia este jueves 20 de junio en Atlanta con el encuentro entre Argentina y Canadá.

Nominado en nueve ocasiones a los Grammy latinos, Feid es un músico, compositor y productor colombiano, reconocido por popularizar términos de la cultura paisa (colombiana) como ‘Mor’ y generar una identidad sonora y visual dentro del género urbano.

Aunque su presentación era esperada por millones de seguidores alrededor del mundo, la señal televisiva del evento hizo que muchos no pudieran disfrutar del show.

A través de redes sociales, muchos reaccionaron con enojo pues esperaban ver a su ídolo y además agregaron que esperaban más canciones. Feid únicamente interpretó “Luna”, una de sus canciones más famosas.

“Tantas horas para esperarlo y solo una canción”, “Por lo menos dos canciones, fatal presentación”, “No me gusto para nada”, “Qué terrible la señal no pude verlo”, No puedo creer que tantas horas esperando y al momento no pude verlo por la señal”, fueron algunas reacciones.

Che, muy bueno el show de feid pic.twitter.com/UzTtMIqSI2 — Demichele (@DemicheleFurher) June 20, 2024

tremenda la presentación de feid pic.twitter.com/LzV7TWHbWU — 🏟 (@jajadrogaaaaa) June 20, 2024

Tremenda la presentación de Feid en la Copa América!!! Grande FERXXO!! pic.twitter.com/pESh51NEx4 — 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐫 (@leoaguilar_29) June 20, 2024

Messi en el Vestuario mientras Feid canta Luna. pic.twitter.com/PFa7SvPu4c — Felipe (@Felipe_g06) June 20, 2024

