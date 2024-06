Kylian Mbappé podría jugar ante Países Bajos

El mundo del fútbol está pendiente de la situación de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección francesa, tras la fractura de nariz que sufrió en el reciente partido contra Austria. En la previa del enfrentamiento clave ante Países Bajos en la Eurocopa 2024, el seleccionador Didier Deschamps brindó noticias alentadoras sobre el estado del delantero, dejando abierta la posibilidad de que pueda estar disponible para el crucial duelo.

Durante la rueda de prensa previa al partido, Didier Deschamps compartió un optimismo moderado sobre la recuperación de Mbappé. “Todo va en la dirección correcta después de este gran ‘shock’. Ayer pudo entrenar y así será esta tarde. Nos aseguraremos de que pueda estar disponible mañana”, afirmó el seleccionador francés.

