El mensaje cristiano que levanta polémica en Copa América

El protocolo del partido Argentina-Canadá, por la inauguración de la Conmebol Copa américa USA 2024, tuvo un momento inesperado con la participación de un religioso que puso el nombre de Dios por delante ante el máximo evento deportivo de América.

Se trata del pastor evangélico paraguayo, Emilio Agüero Esgaib, de 53 años. Agüero fue un deportista de kickboxing antes de dedicarse a predicar la palabra de Dios.

Su discurso de paz y concordia sorprendió a propios y extraños dado que nunca antes se había visto en un torneo regional de tan importante categoría un acto similar.

“Dios bendiga a América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día y él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo ‘cree’, porque para aquel que cree, todo es posible. Estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede”, dijo el pastor Emilio, antes de cederle la palabra a su compañero.

Quién es Emilio Agüero Esgaib

Emilio Agüero Esgaib fue un campeón de kickboxing en su natal Paraguay, posteriormente fue invitado a predicar.

“Un pastor me pidió que le vaya a contar mi testimonio a unos chicos. Pensé que iba a ser en un aula, pero cuando llegué al colegio me puso frente a mil 600 alumnos”, contó luego, hace casi cuatro años, a El Periódico de Paraguay.

“Durante su carrera tuvo 16 peleas invicto. Fue elegido mejor peleador paraguayo cuatro años consecutivos. Fue campeón sudamericano. A los 27 años eligió un retiro prematuro y definitivo para dedicarse plenamente a su camino espiritual y porque sintió que ya había llegado a su techo. Ocurrió después de defender el título sudamericano ante el argentino Juan Rolón”, cita el diario Clarín.

Contra la ideóloga de género

En los últimos años Agüero Esgaib, como pastor, se mostró “en contra de la ideología de género”, de las personas trans y del aborto.

En sus redes sociales, el religioso supo escribir: “El feto no es el cuerpo de la mujer. El hombre tiene genitales masculinos y las mujeres femeninos. Se dice ‘útero’ no ‘utera’, “cuerpo” y no ‘cuerpa’. El mundo está al revés”.

