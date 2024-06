Max Verstappen conquista el Gran Premio de España

El triple campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen, de Red Bull, consolidó su posición al frente del Mundial de Fórmula 1, al obtener una contundente victoria en el Gran Premio de España, celebrado este domingo en el icónico circuito de Montmeló, Barcelona. Con tan solo 26 años, Verstappen demostró una vez más por qué es considerado uno de los pilotos más dominantes de la parrilla actual.

Verstappen logró su séptima victoria de la temporada, la sexagésimo primera de su carrera en la Fórmula Uno, al cruzar la línea de meta con una ventaja considerable sobre sus competidores. El neerlandés lideró la carrera de principio a fin, demostrando una maestría absoluta en la gestión de los neumáticos y la estrategia de carrera, aspectos cruciales en una pista tan exigente como la de Montmeló.

